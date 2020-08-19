В Кузбассе на ремонт мостов на трассе потратят более 19 млн рублей

Плановые работы проведут в Юргинском районе.

В Кузбассе проведут планово-предупредительные работы на мостах на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. Об сообщает Газета Кемерова со ссылкой на сайт госзакупок.

«Согласно документам, работы проведут в Юргинском районе на мостах через реку Листвянку, км 396+400, и реку Кунгурку, км 405+013. Начальная стоимость составит более 19,1 миллиона рублей. Подрядчик должен будет провести работы с момента заключения контракта по 31 октября 2021 года», - пишет издание.

Аукцион в электронной форме состоится 31 августа 2020 года.