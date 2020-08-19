Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 августа

Число умерших достигло 40.

По данным на утро 19 августа в Кемеровской области выявили 92 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 17, Междуреченск — 12, Белово — 10, Новокузнецк — 9, Осинники — 7, Анжеро-Судженск — 5, по 4 — Калтан, Прокопьевск, Юрга, по 3 случая — Берёзовский, Мыски, по 2 — Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский и Крапивинский округа, Таштагольский и Яйский районы, по одному заболевшему — Краснобродский, Беловский район, Топкинский и Юргинский муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

118 пациентов выздоровели были выписаны.

Скончалась одна пациентка: у женщины 1953 года рождения из Таштагола на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 5398 случаев коронавируса: 1686 пациентов остаются под наблюдением медиков, 3672 выздоровели, 40 человек скончались.