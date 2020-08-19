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Средняя зарплата в Кузбассе составила 42 тысячи рублей

19 августа 2020 в 12:44

По сравнению с тем же периодом 2019 года она выросла на 2%.

В первом полугодии 2020 года среднемесячная заработная плата в Кемеровской области составила 42 215 рублей. По сравнению с тем же периодом 2019 года она выросла на 2%.

«Самая высокая средняя оплата труда в первом полугодии зафиксирована в сфере научных исследований и разработок — 62 327 рублей. Традиционно самые большие зарплаты также в сферах добычи угля — 58 959 рублей, добычи металлических руд — 56 485 и металлургического производства — 56 207», - сообщает Кемеровостат.

Самые маленькие зарплаты оказались в сферах производства кожи и изделий из кожи — 9 911 рублей, производства одежды — 13 833, деятельности полиграфической и копировании носителей информации — 16 746.

Отмечается, что сильнее всего за год выросли зарплаты в сфере производства мебели  — 24 103 рубля (на 46,4%), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 38 439 (на 24,6%), а также производства бумаги и бумажных изделий — 30 242 рубля (на 15,7%).


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