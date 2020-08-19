В Кемерове за сутки составили 15 протоколов о нарушении масочного режима

Контрольные группы проверили магазины и общественный транспорт.

Во вторник, 18 августа, контрольные группы проверили в Кемерове 429 объектов потребительского рынка и 365 единиц общественного транспорта на соблюдение противоэпидемических мер.

«Контрольные группы работали на 3 остановках: «Ж/д вокзал», «Универсам № 2», «Драмтеатр», магазины и торговые центры проверяли в Рудничном, Кировском и Заводском районах города. На нарушителей составлено 15 протоколов об административных правонарушениях», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что такие рейды, в которых участвуют полиция, представители администрации города, правительства Кузбасса и Роспотребнадзора проходят каждый день.

В работе участвуют и специалисты всех территориальных управлений. Они проводят беседы с сотрудниками организаций и горожанами.

За нарушения мер гражданам грозят штрафы от 1 000 до 30 000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 50 000 рублей.