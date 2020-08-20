В Кемерове демонтированная скульптура космонавтов украсит парк «Берёзовая роща»

Скульптуру отреставрировали и уже начали устанавливать.

В парке «Берёзовая роща» Кировского района, где ведутся масштабные работы по благоустройству, началась установка новой знаковой скульптуры. Об этом сообщает Газета Кемерова.

В мае 2020-го «космонавты» покинули своё место на улице Дзержинского — их заменила новая скульптура «Школьный вальс».

«Сегодня на центральной аллее в «Берёзовой роще» Кировского района устанавливаем отреставрированную композицию «Молодым покорителям космоса». Она впишется в ансамбль обновлённой территории и будет радовать кемеровчан ещё долгие годы», - цитирует издание мэра города Илью Середюка.

Ранее планировалось установить скульптуру, демонтированную в сквере у областной библиотеки, на месте скульптурной композиции «Ракета» на пересечении улиц Леонова и 40 лет Октября, однако планы изменились.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk