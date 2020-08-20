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Власти Кузбасса рассказали о доплатах педагогам школ с 1 сентября

20 августа 2020 в 10:32

Это касается классного руководства.

Министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева рассказала о доплатах педагогам за классное руководство с 1 сентября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов, что с нового учебного года все педагоги по распоряжению президента будут получать федеральные доплаты. По словам Софьи Балакиревой, наряду с новой федеральной доплатой в 5 000 рублей будет сохранена и региональная выплата в размере 3 000 рублей.

«Соответственно, наши классные руководители при нагрузке в один класс будут получать 8 000 рублей ежемесячно доплату за классное руководство», — сообщила министр.


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