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В Прокопьевске 14-летний подросток погиб от удара молнией

20 августа 2020 в 11:02

Его приятеля травмировало.

В среду, 19 августа в Прокопьевске, погиб 14-летний подросток. Тело мальчика обнаружили на улице Международной.

«Медиками была констатировала смерть в результате удара молнией. Чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, который во время удара молнии находился рядом с погибшим. Ребёнок был госпитализирован, находится под наблюдением врачей», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

 


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