В Прокопьевске 14-летний подросток погиб от удара молнией

Его приятеля травмировало.

В среду, 19 августа в Прокопьевске, погиб 14-летний подросток. Тело мальчика обнаружили на улице Международной.

«Медиками была констатировала смерть в результате удара молнией. Чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, который во время удара молнии находился рядом с погибшим. Ребёнок был госпитализирован, находится под наблюдением врачей», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.