Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 августа

Умерли еще двое.

По данным на утро 20 августа в Кемеровской области выявили 93 новых случая заражения COVID-19. Лидирует областная столица.

«Кемерово — 33, Ленинск-Кузнецкий — 13, Междуреченск — 12, Новокузнецк — 10, Анжеро-Судженск — 7, Полысаево — 3, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3, Берёзовский — 2, Мариинский район — 2, по одному заболевшему — Осинники, Юрга, Гурьевский, Кемеровский и Чебулинский муниципальные округа, Новокузнецкий, Тяжинский, Яйский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

76 пациентов выздоровели были выписаны.

Скончались два пациента: у мужчины 1955 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1940 года рождения из Кемерова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, всего в регионе инфекцией заболел 5 491 человек. Из них 3 748 пациентов вылечились, а 42 — умерли.