Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 августа

20 августа 2020 в 11:51

Умерли еще двое.

По данным на утро 20 августа в Кемеровской области выявили 93 новых случая заражения COVID-19. Лидирует областная столица.

«Кемерово — 33, Ленинск-Кузнецкий — 13, Междуреченск — 12, Новокузнецк — 10, Анжеро-Судженск — 7, Полысаево — 3, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3, Берёзовский — 2, Мариинский район — 2, по одному заболевшему — Осинники, Юрга, Гурьевский, Кемеровский и Чебулинский муниципальные округа, Новокузнецкий, Тяжинский, Яйский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

76 пациентов выздоровели были выписаны.

Скончались два пациента: у мужчины 1955 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1940 года рождения из Кемерова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, всего в регионе инфекцией заболел 5 491 человек. Из них 3 748 пациентов вылечились, а 42 — умерли.


Читайте также

Content e30e55af5dac8a64323cf2159f560ecd
В Кемерове за сутки составили 15 протоколов о нарушении масочного режима
Content
В Кемерове демонтированная скульптура космонавтов украсит парк «Берёзовая роща»
Content 904ef8af3c13ed5ada298a8af8214bc2
Власти Кузбасса рассказали о доплатах педагогам школ с 1 сентября
Content doc65827i1ww0pb3agbhrd 800 480
В Прокопьевске 14-летний подросток погиб от удара молнией

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?