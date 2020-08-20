В центре Кемерова появился новый арт-объект

Торжественное открытие состоялось 18 августа.

В Центральном районе Кемерова установили ещё один арт-объект — «Лавочка мечты и надежды». Он расположился в сквере у теруправления Центрального района (ул. Кирова, 40) рядом с композицией «Шахтёрская верность».

Торжественное открытие состоялось 18 августа.

«Жители города ежегодно принимают участие в городском конкурсе социальных проектов «Город друзей — город идей», который позволяет реализовывать самые разные инициативы. В этом году было принято решение сделать на территории мини-сквера, расположенного рядом с теруправлением, целый комплекс арт-объектов», - сообщили в Кемеровском городском совете народных депутатов.

В открытии также приняла участие директор музея-заповедника «Красная Горка» и депутат городского совета народных депутатов Наталья Шелепова — автор названия нового арт-объекта.

«Мы все очень любим наш город. Искренне радуемся, когда с каждым годом, с каждым днём, он становится краше, комфортнее и уютнее. И нам бы очень хотелось, чтобы на этой лавочке кемеровчане могли отдохнуть, помечтать, ну и, конечно, продолжали надеяться только на лучшее. Ведь все перемены к лучшему зависят от нас с вами», — поделилась депутат.

Фото: kemgorsovet.ru