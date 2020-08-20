В Кузбассе двое мужчин ломом избили приятеля и бросили его на дороге

Виновных задержали по горячим следам росгвардейцы.

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии в составе прапорщика Максима Сиватова и сержанта Никиты Биккулова в ходе патрулирования улиц обнаружил на проезжей части мужчину со следами побоев. Правоохранители вызвали на место происшествия бригаду медиков.

Выяснилось, что 40-летний пострадавший навещал своих приятелей.

«Во время распития спиртных напитков у мужчин произошёл конфликт. По дороге домой приятели, один из которых был вооружён ломом, избили «обидчика» и оставили его на улице. По горячим следам росгвардейцы установили местонахождение подозреваемых — двух мужчин 45 и 49 лет — и задержали их», - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Старший из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.