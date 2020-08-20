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В Кемерове ребенок напился бензина

20 августа 2020 в 15:35

Мальчик госпитализирован.

В Кузбасскую областную детскую клиническую больницу поступил ребёнок, проглотивший бензин. Известно, что пострадавший проживал в частном доме. Гуляя во дворе, он обнаружил ёмкость с бензином и выпил.

«Отравление бензином вызывает такое осложнение, как бензиновая пневмония. Поэтому была организована бригада санавиации и ребёнка доставили в нашу больницу», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог КОДКБ Евгения Петрова, которая в составе реанимационной бригады выезжала и оказывала помощь малышу.

Сейчас он находится в тяжёлом состоянии. При этом состояние малыша стабильное, его жизни ничего не угрожает.


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