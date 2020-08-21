В Кемерове полиция задержала COVID-диссидента

Пассажир без маски устроил скандал в трамвае и убеждал других игнорировать требования кондуктора.

В Кемерове полицейским пришлось задержать пассажира трамвая, который ни в какую не хотел надевать маску. Видео появилось сразу в нескольких кемеровских группах соцсети «ВКонтакте». На нем сотрудники полиции заламывают руки, а затем вытаскивают из салона общественного транспорта мужчину.

Инцидент произошёл сегодня днём в трамвае №10 на остановке «Сельская больница». Выяснилось, что до этого парень расхаживал по салону без маски и убеждал других не носить их. По словам очевидца, кемеровчанин заявил, что ношение маски нарушает его конституционные права, а все требования областных властей незаконны, так как он не видел гербовой печати на документах.

«Мужчина вел себя агрессивно. Сначала он просто отказался надеть маску, стал спорить с кондуктором, те сказали, что транспорт не поедет пока он не наденет маску. Ну и началось…», — рассказал свидетель скандала.

Прибывшие на место полицейские попросили гражданина предъявить документы, и поскольку паспорта у него с собой не оказалось, предложили пройти в отделение для установления личности. Отмечается, что правоохранители предупредили дебошира о том, что будут применять силу, если тот откажется пройти добровольно. В ответ горожанин начал хамить и оскорблять защитников правопорядка.

«12 августа этот же пассажир на этой же остановке задержал трамвай на три часа. Он зашёл в вагон и отказался надевать маску. Всё это время он вёл прямой эфир в соцсетях. Его действия носят характер административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.6.1 КоАП РФ», — прокомментировали в пресс-службе КЭТК.

В полиции отметили, что многие пассажиры без дополнительных напоминаний и уговоров надевают маску в общественном транспорте, так как волнуются о своем здоровье и здоровье близких, другие, пусть и с недовольством, но исполняют предписание. При этом и те, и другие вынуждены терпеть неудобства и терять время из-за подобного неуважения со стороны отдельных граждан.

«Данное распоряжение носит не рекомендательный характер, как многие его почему-то трактуют. Это обязательная мера. Мы усилили эту работу и информируем пассажиров, что проезд осуществляется только в маске. Если вы отказываетесь надевать маску, то либо покидаете салон, либо мы не будем оказывать вам услугу. Мы обязаны гарантировать безопасность пассажиров», — пояснили в КЭТК.

Видео: Александр Великосельский/vk.com/6ryk.kemerovo