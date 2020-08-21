Сейчас они помогают осуществлять контроль за соблюдением масочного режима.

В Новокузнецке увеличат численность народных дружин. Как сообщили в городской администрации, сейчас на территории округа действует 4 дружины численностью 253 человека: «Кузнецк» (на базе АО «Кузнецкие ферросплавы»), «Общественный автоинспектор», «Кузнецкий Щит», «Станица Новокузнецкая».

«В состав дружин входят муниципальные служащие, ветераны правоохранительных органов и общественники с активной гражданской позицией. Планируется, что по одной районной дружине будет сформировано в каждом из шести районов города. При этом дружинником может стать каждый новокузнечанин», - отметили в администрации.

Дружинники традиционно помогают полицейским в охране порядка в городе, следят за порядком на общественных территориях, способствуют созданию комфортных условий для горожан. В 2020 году дружинники помогали осуществлять контроль за соблюдением масочного режима. Желающие могут обратиться в городской штаб народных дружин по телефону: 8 (3843) 32-17-42.

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.