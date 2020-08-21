Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 августа

Скончался еще один пациент.

По данным на утро 21 августа в Кемеровской области выявили 91 новый случай заражения COVID-19. Вновь лидирует Кемерово.

«Кемерово — 30, Новокузнецк — 26, Белово — 14, Междуреченск — 9, Беловский район — 6, по одному заболевшему — Мыски, Прокопьевск, Новокузнецкий район, Кемеровский, Промышленновский и Юргинский муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

97 пациентов выздоровели были выписаны.

Скончался один пациент из Кемерова. У мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в Кузбассе достигло 43. При этом всего коронавирус выявили у 5 582 человек. Из них 3 845 выздоровели, 1 694 получают лечение.