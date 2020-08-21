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В Кемерове «заминировали» торговые центры

21 августа 2020 в 12:55

Проводится эвакуация персонала и посетителей.

Сегодня, 21 августа, в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о проверках в кемеровских торговых центрах. Так, к торговому центру «Лапландия» подъехали усиленные наряды Росгвардии, идёт эвакуация. Похожая ситуация и в других ТРЦ.

Выяснилось, что причиной проверок стали сообщения о минировании.

«В посланиях от неизвестного исполнителя говорится о пяти торговых центрах, но, поскольку названия отсутствуют, экстренные службы проверяют все», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Отмечается, что в связи с этим проверяются все ТЦ города, проводится эвакуация персонала и посетителей. Пока ни одно сообщение не подтвердилось.

 

Фото: https://vk.com/incident_42

 


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