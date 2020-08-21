В Кемерове закрыли кафе из-за кишечной палочки

Деятельность предприятия общепита приостановлена на 90 суток.

В Кемерове приставы отделения по Ленинскому району приостановили деятельность одного из кафе. Причиной стали нарушения, которые создавали угрозу возникновения пищевых отравлений.

«Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в кафе и выявили нарушения. В частности, продукты принимались на предприятие без необходимых документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также не была исключена возможность контакта сырых и готовых продуктов при работе технологического оборудования. Кроме того, на предприятии не было отдельного уборочного инвентаря, у работников не было личных медицинских книжек, а площадь помещения кафе не соответствовала требованиям санитарных правил и норм», - сообщили в УФССП Кузбасса.

Кроме того, в соответствии с протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В итоге Рудничный районный суд Кемерова привлек предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 90 суток.

Фото: УФССП Кузбасса.