В Кузбассе возобновили работу детских домов и школ интернатов в обычном режиме

При этом режим «Повышенная готовность» в регионе продолжает действовать.

Власти Кузбасса сняли ограничения с ряда образовательных и воспитательных учреждений региона. Так, к обычному режиму работы возвращаются детские дома школы интернаты для детей-сирот и Кемеровская специальная общеобразовательная школа имени Э. Г. Фельде.

«Для данных учреждений отменяется 14-дневный круглосуточный режим работы. В то же время в учреждения запрещён доступ посторонних, если они не являются работниками специализированных служб или представителями органов власти», - сообщили в оперштабе по коронавирусу.

При этом в учреждениях должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора: круглосуточное медицинское наблюдение за здоровьем детей и подростков, включая термометрию не реже двух раз в сутки и опросы о самочувствии; бесконтактный контроль температуры тела работников и посетителей на входе; наличие медицинских масок или респираторов для работников с регулярной заменой; наличие кожных антисептиков и защитных масок на входе; умывальники с мылом и дозаторами с кожным антисептиком; ежедневная уборка и дезинфекция помещений с дезинфицирующими средствами; проветривание помещений каждые два часа и регулярное обеззараживание воздуха.