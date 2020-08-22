Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 августа

Скончался 50-летний пациент из Междуреченска.

На утро 22 августа в Кемеровской области ещё у 95 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Новокузнецк — 26, Кемерово — 14, Ленинск-Кузнецкий — 13, Анжеро-Судженск — 11, Юрга — 5, по 4 — Междуреченск и Новокузнецкий МР, по 3 — Киселёвск, Мыски и Осинники, по 2 — Берёзовский и Прокопьевск, по 1 — Полысаево, Тайга, Крапивинский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

При этом скончался еще один заболевший. У мужчины 1970 года рождения из Междуреченска на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония,

Всего в Кузбассе коронавирус выявлен у 5677 человек: 1 711 остаются в больницах, 3 922 выздоровели, 44 скончались.