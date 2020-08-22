В Кузбассе открылась «горячая линия» по безопасности школьных товаров

На вопросы ответят специалисты регионального отделения Роспотребнадзора.

В Кемеровской области открылась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

«На вопросы ответят специалисты регионального отделения Роспотребнадзора, кузбасского Центра гигиены и эпидемиологии, его Консультационного центра и пунктов для потребителей», - сообщает Министерство образования и науки Кузбасса.

Получить консультативную в Роспотребнадзоре можно по телефонам 8-800-700-03-09, 34-88-19, 36-78-50, 36-65-17, 36-64-88, 36-29-89 по будням с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (в пятницу до 16:00).

Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области работает по телефонам: 64-11-40, 64-20-53 по будням с 08:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:50 (в пятницу до 14:30).

Также можно обратиться по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Горячая линия будет работать до 2 сентября.