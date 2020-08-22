Мэр Кемерова рассказал о формате проведения школьных линеек 1 сентября

Они будут проводиться на открытом воздухе с использованием всех средств индивидуальной защиты.

1 сентября в школах Кемерова пройдут традиционные линейки. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

«Они будут проводиться на открытом воздухе с использованием всех средств индивидуальной защиты», — пояснил глава региональной столицы.

Градоначальник отметил, что обучение в школах будет организовано в штатном режиме с соблюдением эпидемиологических требований. Для минимизации контактов будет сформировано ступенчатое расписание, также в школах будет введена обязательная термометрия и обработка рук антисептиком.

«За каждым классом будет закреплён отдельный учебный кабинет, в котором будут обучаться дети по всем предметам, за исключением тех занятий, которые требуют специального оборудования (физкультура, технология, физика, химия)», - сказал Илья Середюк.

Дополнительные занятия и внеурочная деятельность будут проводиться как в очном, так и в дистанционном формате.