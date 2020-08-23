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В Новокузнецке кондуктор напал на пассажирку без маски

23 августа 2020 в 09:57

Инцидент попал на видео.

В южной столице Кузбасса произошёл конфликт между кондуктором трамвая и одной из пассажирок. По словам очевидцев, причиной инцидента стало отсутствие маски на лице женщины.

Видео случившегося появилось в сети. Автор поста утверждает, что женщина-пассажир имела при себе маску, но не смогла её надеть, так как является астматиком. 

«Водитель трамвая крикнул что-то оскорбительное женщине, она пошла к ней, а кондуктор-мужчина поставил подножку женщине. После чего началась потасовка», — написал автор ролика.

В конфликт вмешался другой пассажир, после чего, женщина покинула трамвай.

 

Кадр: vk.com/incident_nvzk


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