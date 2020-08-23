Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 августа

Скончалась пациентка из Новокузнецка.

На утро 23 августа в Кемеровской области ещё у 92 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово — 23, Новокузнецк — 12, Белово — 10, Прокопьевск — 9, Междуреченск — 8, по 7 -Анжеро-Судженск и Киселёвск, Берёзовский — 3, Кемеровский МО — 2, по 1 — Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Беловский МР, Гурьевский МР, Ижморский МР, Л-К МО, Мариинский МР, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО, Чебулинский МО и Яйский МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

При этом скончался еще один заболевший. У женщины 1966 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кузбассе выявлено 5769 случаев коронавируса: 1786 человек остаются в больницах, 3938 выздоровели, 45 скончались.