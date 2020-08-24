В Новокузнецке умер второй пострадавший при обрушении на шахте

За его жизнь врачи боролись продолжительное время.

В Кузбассе скончался еще один пострадавший при обрушении шахты «Ерунаковская-8». Напомним, ЧП произошло 15 августа. Пострадали несколько человек, один из них умер на следующий день.

В воскресенье, 23 августа, умер второй горняк. Мужчина продолжительное время находился в реанимации, однако врачи не смогли его спасти.

Остальные горняки находятся в тяжёлом состоянии. В настоящий момент двое пострадавших остаются под наблюдением врачей.