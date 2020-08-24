В Прокопьевском районе мужчина упал в реку с моста и утонул

Погибший был пьян.
На минувшей неделе в прокопьевском посёлке Спиченково мужчина упал в реку с моста и утонул. По факту произошедшего начата доследственная проверка.
«Предварительно установлено, что мужчина выпивал спиртное в компании знакомого, потом пошёл домой через мост: оступился и упал в воду. Позже было обнаружено его тело», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.
А вот жители посёлка уверены, что причиной ЧП стало аварийное состояние моста: настил разрушается уже несколько лет, появляющиеся дыры просто прикрывают. Люди продолжают пользоваться мостом, так как другой альтернативы нет.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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