Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 августа

Лидирует Новокузнецк.

По данным на утро 24 августа в Кемеровской области выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 25, Кемерово — 18, Прокопьевск — 15, Анжеро-Судженск — 10, Белово — 7, Киселёвск — 7, Ленинск-Кузнецкий — 6, Мариинский район — 3, Кемеровский муниципальный округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1, Топкинский муниципальный округ — 1, Яйский муниципальный округ — 1», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

37 пациентов выздоровели были выписаны.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 5867 случаев коронавируса: 1847 человек остаются в больницах, 3975 выздоровели, 45 скончались.