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В Салаире вандалы разломали фасад школы искусств

24 августа 2020 в 13:09

Об этом сообщил глава округа Станислав Черданцев.

В Салаире от рук вандалов пострадал фасад детской школы искусств по улице Матросова, 8. О случившемся сообщил в соцсетях глава Гурьевского муниципального округа.

«Вам, нерадивые граждане, скажу одно: заявление уже в полиции, вскоре мы с вами увидимся. Очень хочу посмотреть вам в глаза. Дорогие гурьяне, давайте созидать и делать наш округ краше, добрее, чтобы здесь хотелось жить», — заявил Станислав Черданцев.

Он также добавил, что специалисты продолжают работы по благоустройству территорий. По его словам, это совместный труд десятков строителей, учащихся, педагогов, работников ДШИ и родителей.

 

Фото: instagram.com/stanislavcherdantcev


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