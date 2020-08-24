На кемеровчан за неделю составили 79 протоколов за нарушения противоэпидемических мер

Контрольные группы проверили объекты потребительского рынка и общественный транспорт.

На прошлой неделе контрольные группы проверили в столице Кузбасса более 2 000 раз объекты потребительского рынка и около 1 700 — общественный транспорт.

«Было составлено 79 протоколов об административных правонарушениях: на сотрудников торговых точек, находившихся на рабочем месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, посетителей, пассажиров, юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима на своих предприятиях», — рассказали в мэрии.

В рейдах участвовали полицейские, сотрудники администрации города, правительства Кузбасса и Роспотребнадзора.

Власти напоминают, что штрафы за несоблюдение мер для граждан составляют от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей.