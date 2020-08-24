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Власти Кемерова рассказали, что благоустроят в городе до 2024 года

24 августа 2020 в 15:51

Перечень территорий еще может быть дополнен.

Опубликован подробный список общественных территорий в городах и районах Кузбасса, где до 2024 года планируется провести работы по благоустройству. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Как следует из документа, в Кемерове больший объём работ будет выполнен в период с 2021 по 2024 годы. Если в текущем, 2020 году, по данной программе благоустраивается только пять объектов (первая очередь парка «Берёзовая роща» и четыре мини-сквера на проспекте Ленина), то в 2021-м — семь, а в последующие годы — ещё 12.

Так, в 2021 году отремонтируют пешеходные тротуары на улицах Арочной, Орджоникидзе, Красной, Ворошилова, Стройотрядовской, Инициативной, Дунайской и Донбасской.

«До конца 2024 года завершат второй этап реконструкции парка «Берёзовая роща» в Кировском районе, отремонтируют пешеходную зону на улице Кирова (от Советского проспекта до улицы Островского), Притомскую набережную, бульвар Строителей (от проспекта Химиков до улицы Марковцева), улицу Дзержинского (от площади Кирова до проспекта Ленина), скверы в микрорайонах № 68 (Ленинский район) и № 15 (Южный), сквер у областного суда, сквер на проспекте Шахтёров, а также скверы у храмов на Красной улице, Притомском проспекте и у храма на пересечении Комсомольского и Московского проспектов», - пишет портал.

Отмечается, что перечень территорий периодически актуализируется — с учётом результатов общественных обсуждений и рейтинговых голосований.


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