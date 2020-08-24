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В Кузбассе рыбак поймал на крючок собственный глаз

24 августа 2020 в 16:27

Медики спасли мужчине и веко, и зрение.

В Кемерове врачи Областной клинической больницы провели операцию местному жителю. Мужчина пришел на прием с крючком в нижнем веке.

Медицинские работники извлекли крючок, сохранив веко рыбаку.

«Глаз при этом не пострадал! В амбулаторных условиях извлечь инородное тело не удалось, пришлось поднимать пациента в операционную», — сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

В медучреждении добавили, что зрение кемеровчанина не пострадало.

 

 

 

Фото: instagram.com/okb_kemerovo


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