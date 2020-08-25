Кровавое убийство произошло у вокзала в Новокузнецке

Жертву преступления пытались спасти.

В Новокузнецке на проспекте Бардина зарезали мужчину. Преступление произошло на улице, на площади у железнодорожного вокзала Новокузнецка: к сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции обратился мужчина и попросил помощи – его знакомому только что нанесли ножевое ранение в шею.

«Полицейские вызвали медиков скорой помощи и вместе с новокузнечанином отправились на место преступления, на проспект Бардина, где успели застать и самого убийцу, и его жертву. У дома, на который указал очевидец, навстречу транспортным полицейским выбежал человек со следами крови на одежде. Неожиданное появление сотрудников полиции привело его в замешательство, стражи порядка мгновенно задержали гражданина, в котором заявитель узнал нападавшего», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Пока один из полицейских задерживал подозреваемого, второй пытался спасти жизнь раненого и оказать ему первую помощь до приезда медиков. Позже к реанимации подключились и сотрудники скорой помощи, но ранение оказалось слишком серьёзным – спасти мужчину не удалось.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 33-летний уроженец Ростовской области. В мае 2015 годе он был осужден к пяти годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, причиной конфликта между двумя мужчинами стала ревность: ростовчанин познакомился с двумя мужчинами и женщиной, и распивал с ними спиртное. Новый знакомый стал оказывать знаки внимания женщине, из-за чего сожитель женщины избил навязчивого кавалера. Затем компания ушла с места дворового застолья, но обвиняемый догнал избившего его 47-летнего оппонента и ударил ножом в шею.

В настоящий момент задержанному предъявлено обвинение убийстве.