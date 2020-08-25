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Соцсети: в Кемерове на Южном мужчина с ножом нападает на прохожих

25 августа 2020 в 10:20

Видео появились в популярных пабликах.

Жители микрорайона Южный в Кемерове сообщают о мужчине с ножом, который преследует местных жителей. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на популярный городской паблик.

«Данный человек преследовал нас от детского сада и до самого дома. Фото и видео предоставили сотрудникам полиции. Сначала преследовал до нашей детской площадки, затем побежал, прям в подъезд, где и произошло нападение, муж держал дверь, пока дочь убегала и вызывала лифт», — цитирует портал одну из жительниц города.

По словам женщины, инцидент произошёл на улице Дружбы: муж женщины держал дверь, пока девочка убежала, чтобы вызвать лифт.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Тем временем видео с камер в подъезде жилого дома появились в Сети.

 

Кадр: vk.com/auto_42


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