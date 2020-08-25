Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 августа

Лидирует Междуреченск.

По данным на утро 25 августа в Кемеровской области выявили 95 новых случаев заражения COVID-19.

«Междуреченск — 24, Белово — 13, Киселёвск — 9, Осинники — 8, Анжеро-Судженск — 6, Кемерово — 5, Прокопьевск — 5, Юрга — 5, Берёзовский — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Крапивинский муниципальный округ — 3, Калтан — 2, Промышленновский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Мыски, Беловский, Таштагольский, Яйский районы и Юргинский муниципальный округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

60 пациентов выздоровели были выписаны.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 4 035 человек. Скончались 45 человек. На лечении остаются ещё 1 882 заболевших. Под наблюдением — 4 057.