В Новокузнецке иномарка сбила ребёнка на самокате

Проводится административное расследование.

В Новокузнецке на улице Кирова в районе Театральной площади автомобиль сбил школьника на самокате. По данным ГИБДД Новокузнецка, дорожный инцидент произошёл в минувшее воскресенье.

По факту ДТП проводится административное расследование.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Sportage совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате», - сообщили в ГИБДД.

В результате происшествия 10-летний школьник получил травмы, в настоящее время проходит лечение в одном из медицинских учреждений городаю

В качестве предварительной причины ДТП называется нарушение водителем правил проезда пешеходного перехода.

Фото: ГИБДД Новокузнецка.