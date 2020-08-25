В Кемерове снова проверяют торговые центры из-за сообщений о минировании

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Жители столицы Кузбасса вновь сообщили об эвакуации посетителей и сотрудников из торговых центров города. По информации осведомленного источника, городские объекты проверяют после анонимных сообщений о минировании.

Напомним, 21 августа экстренные службы по тревоге проверили все торговые центры города. Тогда неизвестный также сообщил о возможном минировании пяти торговых центров, но так как они не были названы, правоохранители проверили их все.

Похожая ситуация сложилась и на этот раз. По словам горожан, на месте работают правоохранители, посетители и работники магазинов ждут на улице.