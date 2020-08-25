В Кузбассе начался прием вопросов на прямую линию с губернатором

Если вопрос не попадет в эфир, то ответ на него будет опубликован на цифровой платформе «Кузбасс онлайн».

В четверг, 27 августа, в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24» состоится прямая линия губернатора Сергея Цивилева с населением региона. Она также будет транслироваться и в социальных сетях: на личной странице губернатора в Instagram и на Youtube-канале «Цивилев. Live» Прямая линия будет длиться два часа — с 19.00 до 21.00.

Задать свои вопросы кузбассовцы могут уже сейчас. Сделать это можно двумя способами:

Позвонив на многоканальный телефон +7 (3842) 90-03-99. При обращении необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. 25 и 26 августа операторы колл-центра будут работать с 09.00 до 17.00. В четверг, 27 августа, прием вопросов продлится с 09.00 до завершения прямой линии в 21.00.

Задав вопрос до окончания прямой линии можно и через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. В этом случае все желающие смогут и проголосовать за понравившийся вопрос, увеличив шанс получить на него ответ в прямом эфире. К слову, на сегодняшний день на цифровую платформу поступило уже более 400 вопросов от кузбассовцев.

Во время прямой линии глава региона Сергей Цивилев ответит на самые актуальные вопросы. Как отметили в администрации, если вопрос не попадет в эфир, то ответ на него будет опубликован на цифровой платформе «Кузбасс онлайн».