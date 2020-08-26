В Новокузнецке «ясновидящая» похитила у ревнивой горожанки 190 тысяч

Злоумышленница пообещала приворожить ее мужа.

В полицию Новокузнецка обратилась 31-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что некая целительница по имени Кристина обманом похитила у неё 190 тысяч рублей и золотые украшения на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее заявительница пользовалась её услугами. После очередного сеанса у «ясновидящей» горожанка рассказала ей о проблемах в отношениях с мужем, у которого якобы появилась любовница.

«Гадалка сказала, что причиной разлада с супругом действительно является соперница, и пообещала провести обряд для возвращения мужчины в семью. За свои услуги Кристина попросила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. Однако позднее злоумышленница потребовала ещё денег для «откупа тёмным силам». В результате горожанка передала ей 190 000 рублей, а также золотые украшения, которые будто бы нуждались в очищении от сглаза. Получив деньги и драгоценности, гадалка прекратила общение с потерпевшей», — сообщили в пресс-службе МВД по Кузбассу.

Осознав, что стала жертвой мошенницы, новокузнечанка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за мошенничества 30-летнюю местную жительницу. Отмечается, что клиентам она представлялась вымышленным именем. Похищенные деньги «ясновидящая» потратила, а украшения сдала в ломбард.

В отношении «гадалки» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантка заключена под стражу, ей грозит до 5 лет лишения свободы.