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В Кузбассе автоледи перепутала педали и протаранила забор детского сада

26 августа 2020 в 10:19

Причинен материальный ущерб.

Жители Полысаевского городского округа делятся в соцсетях фотографиями ДТП. На улице Шишкина ВАЗ протаранил ограждение детского сада.

По словам очевидцев, женщина за рулём автомобиля перепутала педали и съехала с дороги.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших, причинён только материальный ущерб. При этом в ГИБДД Кузбасса сигналов об аналогичных дорожных происшествиях в полицию не поступало.

 

 

 

Фото: instagram.com/online_pls


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