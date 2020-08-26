В Кузбассе автоледи перепутала педали и протаранила забор детского сада

Причинен материальный ущерб.
Жители Полысаевского городского округа делятся в соцсетях фотографиями ДТП. На улице Шишкина ВАЗ протаранил ограждение детского сада.
По словам очевидцев, женщина за рулём автомобиля перепутала педали и съехала с дороги.
По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших, причинён только материальный ущерб. При этом в ГИБДД Кузбасса сигналов об аналогичных дорожных происшествиях в полицию не поступало.
Фото: instagram.com/online_pls
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