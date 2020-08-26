В Кемерове женщина напала на ребёнка

О ее мотивах ничего не известно.

Во вторник 25 июля в Кемерове женщина напала на девочку. Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе «Регион-42 Кемерово» во ВКонтакте.

По словам свидетелей, это произошло на проспекте Ленина, 67. Женщина схватила девочку за волосы и ударила в лицо. Сообщается также, что при избиении присутствовала дочь женщины.

О мотивах горожанки пока ничего не известно.

Напомним, днём ранее на Южном мужчина с ножом преследовал местного жителя с ребёнком. Полиции удалось установить личность агрессора: им оказался 29-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.