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В Кемерове женщина напала на ребёнка

26 августа 2020 в 10:51

О ее мотивах ничего не известно.

Во вторник 25 июля в Кемерове женщина напала на девочку. Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе «Регион-42 Кемерово» во ВКонтакте.

По словам свидетелей, это произошло на проспекте Ленина, 67. Женщина схватила девочку за волосы и ударила в лицо. Сообщается также, что при избиении присутствовала дочь женщины.

О мотивах горожанки пока ничего не известно.

Напомним, днём ранее на Южном мужчина с ножом преследовал местного жителя с ребёнком. Полиции удалось установить личность агрессора: им оказался 29-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.


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