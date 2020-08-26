Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 августа

Скончался пациент в Кемерове.

По данным на утро 26 августа в Кемеровской области выявили 98 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших инфекцией в регионе превысило 6 000.

«Кемерово — 28, Новокузнецк — 26, Осинники — 7, Междуреченск — 6, Анжеро-Судженск — 6, Белово — 4, Киселёвск — 3, Мыски — 3, Новокузнецкий район — 3, по два заболевших — Берёзовский, Калтан, Ленинск-Кузнецкий и Крапивинский муниципальный округ, по одному — Беловский район, Гурьевский, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Один пациент скончался: у мужчины 1943 года рождения из Кемерова на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 6 060 случаев COVID-19: 1 888 пациентов остаются в больницах, 4 126 выздоровели, 46 скончались.