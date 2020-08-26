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Кемероввские медики провели операцию пациенту с коронавирусом

26 августа 2020 в 13:12

У него была угроза развития гангрены.

В инфекционном госпитале на базе Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева провели тромбэктомию пациенту с коронавирусом.

У мужчины был диагностирован тромбоз подвздошно-бедренного сегмента, промедление с хирургическим лечением грозит развитием гангрены буквально в течение нескольких часов.

Как отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Роман Султанов, для пациентов с коронавирусной инфекцией характерна предрасположенность к тромбозам. Но медикам удалось спасти пациента и сохранить ему ногу.

Операцию проводили сосудистый хирург Антон Алёхин, который сейчас несёт вахту в перепрофилированном перинатальном центре, и его коллега из отделения Игорь Довбета.

 

 

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.


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