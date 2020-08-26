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В Кемерове парализованная мать спасла жизнь своему сыну

26 августа 2020 в 14:36

У мужчины случился приступ эпилепсии.

Cотрудники Кемеровской службы спасения помогли женщине, которая, будучи в беспомощном состоянии, пыталась спасти своего сына. У него случился приступ эпилепсии.

«И мать, и сын – достаточно взрослые люди, женщине больше 70 лет, её сыну – около 50 лет. При этом пенсионерка прикована к постели и просто физически не могла ему оказать помощь. Дотянувшись до телефона, она набрала номер «112». Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу», — сообщили в Кемеровской службе спасения.

При помощи специального инструмента специалисты открыли дверь. Врач экипажа оказал первую медицинскую помощь, пострадавшего на носилках доставили до кареты скорой помощи.


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