В Кемерове парализованная мать спасла жизнь своему сыну

У мужчины случился приступ эпилепсии.
Cотрудники Кемеровской службы спасения помогли женщине, которая, будучи в беспомощном состоянии, пыталась спасти своего сына. У него случился приступ эпилепсии.
«И мать, и сын – достаточно взрослые люди, женщине больше 70 лет, её сыну – около 50 лет. При этом пенсионерка прикована к постели и просто физически не могла ему оказать помощь. Дотянувшись до телефона, она набрала номер «112». Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу», — сообщили в Кемеровской службе спасения.
При помощи специального инструмента специалисты открыли дверь. Врач экипажа оказал первую медицинскую помощь, пострадавшего на носилках доставили до кареты скорой помощи.
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