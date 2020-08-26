Житель Кузбасса поссорился с женой и насмерть сбил человека

62-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло в Белове. 25-летний беловчанин отдыхал на берегу водоёма с женой: между супругами началась ссора, мужчина сел в свой автомобиль ВАЗ-2115 и покинул место отдыха.

«По дороге он совершил наезд на пешехода — 62-летняя женщина скончалась от полученных травм. Испугавшись последствий, водитель покинул место ДТП. Спрятать машину он попросил жену и их общего знакомого», - рассказали в ГИБДД.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был обнаружен в Ленинске-Кузнецком. Его машина — в гараже у родственника. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его грозит до 12 лет лишения свободы.

Кузбассовцам напоминают, что с июня 2019 года ужесточена уголовная ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых погибли или тяжело пострадали люди. Виновники ДТП могут быть осуждены на срок от 5 до 12 лет.