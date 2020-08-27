Жители Топок украли почти два миллиона рублей у своего начальника

При этом они остались на свободе.

В Кузбассе вынесен приговор в отношении двух жителей Топок. Они украли у своего работодателя в общей сложности 1,7 млн рублей.

Пропажа была обнаружена в конце июля прошлого года. Тогда в ОМВД России по Кемеровскому району обратился мужчина, который сообщил, что из его дома в селе Силино похищена крупная сумма денежных средств.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний работник потерпевшего. Он дал признательные показания», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователи установили, что в течение двух месяцев фигурант «подворовывал» деньги из сумки своего начальника, в последний раз с помощью коллеги он украл 183 тысячи рублей.

В итоге суд признал обоих мужчин виновными и назначил им два с половиной и полтора года условно. Кроме того, их обязали вернуть украденную сумму.