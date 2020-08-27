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В Кемерове на Южном открылась новая поликлиника

27 августа 2020 в 10:12

Этого ждали многие местные жители, так как старая не справлялась с потоком пациентов.

В Кемерове открылось новое поликлиническое отделение Кемеровской городской клинической больницы № 4. Этого ждали многие местные жители Южного, так как старой поликлинике было сложно справляться с потоком пациентов.

На первом этаже нового учреждения расположили самые посещаемые кабинеты. В холлах установили диваны, отдельно разместили диагностический блок. Поликлинику оснастили диагностическим оборудованием, медицинской мебелью. Также там размещён центр амбулаторной хирургии со всем современным оборудованием и операционным блоком для проведения малых оперативных вмешательств. Оборудовано отделение физиотерапии и дневной стационар.

«Она создана со всеми комфортными условиями как для пациентов, так и для медработников. Мощная диагностическая база поможет пациентам получать качественные и оперативные медуслуги», — сообщила заведующая поликлиникой Екатерина Селиверстова.

Планируется, что поликлинику будет посещать 300 человек в день.

 

Фото: минздрав Кузбасса.


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