Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 августа

27 августа 2020 в 11:34

Скончался пациент в Кемерове.

По данным на утро 27 августа в Кемеровской области выявили 96 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 27, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Белово — 3, Кемеровский муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 2, по одному заболевшему — Мыски, Краснобродский, Полысаево и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Одна пациентка скончалась: у женщины 1956 года рождения из посёлка Белогорск (Тисульский район) развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 6 156 случаев коронавируса: 1903 человека остаются в больницах, 4206 выздоровели, 47 скончались.


Читайте также

Content 20190430171940340
Жители Топок украли почти два миллиона рублей у своего начальника
Content
В Кемерове на Южном открылась новая поликлиника
Content f614e680 e81c 11ea ac94 53fd97832aba
На кузбасской трассе иномарка снесла бетонное ограждение: есть погибшие
Content b754c0ad c783 421b befd 5239ed6fd247 1 bb1797f4 2b2.png 1024x683 q85 subsampling 2.jpg.1024x0 q85
В Кузбассе начали отменять проездные

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?