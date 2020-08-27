Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 августа

Скончался пациент в Кемерове.

По данным на утро 27 августа в Кемеровской области выявили 96 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 27, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Белово — 3, Кемеровский муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 2, по одному заболевшему — Мыски, Краснобродский, Полысаево и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Одна пациентка скончалась: у женщины 1956 года рождения из посёлка Белогорск (Тисульский район) развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 6 156 случаев коронавируса: 1903 человека остаются в больницах, 4206 выздоровели, 47 скончались.