На кузбасской трассе иномарка снесла бетонное ограждение: есть погибшие

ДТП произошло ночью.

Серьезная авария произошла минувшей ночью на территории Беловского района. Около 1:25 на 109-м км автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» автомобиль въехал в бетонное ограждение на месте дорожных работ и перевернулся.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy, двигавшийся со стороны Новокузнецка в направлении Ленинска-Кузнецкого, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не учёл метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — бетонное ограждения в месте производства дорожных работ», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП были госпитализированы два человека: водитель «Ниссана», мужчина, 28 лет, и его пассажир, женщина 29 лет. Позже от полученных травм пассажирка иномарки скончалась в больнице.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Кузбасса.