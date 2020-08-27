Блог с тобой ›› Новости ›› На кузбасской трассе иномарка снесла бетонное о...

На кузбасской трассе иномарка снесла бетонное ограждение: есть погибшие

27 августа 2020 в 12:44

ДТП произошло ночью.

Серьезная авария произошла минувшей ночью на территории Беловского района. Около 1:25 на 109-м км автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» автомобиль въехал в бетонное ограждение на месте дорожных работ и перевернулся.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy, двигавшийся со стороны Новокузнецка в направлении Ленинска-Кузнецкого, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не учёл метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — бетонное ограждения в месте производства дорожных работ», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП были госпитализированы два человека: водитель «Ниссана», мужчина, 28 лет, и его пассажир, женщина 29 лет. Позже от полученных травм пассажирка иномарки скончалась в больнице.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

Фото: ГИБДД Кузбасса.


Читайте также

Content
В Кемерове на Южном открылась новая поликлиника
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 августа
Content b754c0ad c783 421b befd 5239ed6fd247 1 bb1797f4 2b2.png 1024x683 q85 subsampling 2.jpg.1024x0 q85
В Кузбассе начали отменять проездные
Content 995e6bce2e5ebe8b1
Житель Мариинска сломал ногу возлюбленной, не поздравившей его с днём рождения

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?