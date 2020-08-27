В Кузбассе начали отменять проездные

Проект стартовал на четырёх территориях области.

В Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и в Ижморском районе с сентября стартует пилотный проект по персонифицированному учету льготных категорий граждан при проезде на транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной защиты региона.

Теперь вместо бумажных проездных и документов льготника будут использовать электронные карты трёх видов: карту жителя, социальную транспортную карту и временную социальную транспортную карту. Они персонифицированы (то есть, там указано ФИО, дата рождения и фотография) и удобны в использовании — достаточно предъявить в транспорте карту и приложить ее к транспортному терминалу для считывания.

«Карта жителя выдаётся региональным и федеральным льготникам старше 14 лет, это социально-банковская карта с расширенными возможностями: на неё можно получать пенсии, соцвыплаты, покупать продукты и лекарства с кэшбеком, расплачиваться в транспорте. Ее обслуживание в банках полностью бесплатно. Карту жителя можно оформить и получить в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Ижморском районе в филиалах Сбербанка, а в Междуреченске чуть позже можно будет получить ещё и в банке ВТБ. Нужно прийти в банк с паспортом и оформить выпуск карты (это займёт до восьми дней)», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что социальная транспортная карта выдается льготным категориям граждан до 14 лет (детям-инвалидам, детям-школьникам из многодетных малообеспеченных семей и детям других льготных категорий). Её выдают органы соцзащиты с 1 сентября.

Льготники, впервые обратившиеся в органы социальной защиты населения для оформления права на бесплатный проезд (не имеющие единый социальный проездной билет), смогут воспользоваться временной социальной транспортной картой, до получения карты жителя или социальной транспортной карты.