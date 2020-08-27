Житель Мариинска сломал ногу возлюбленной, не поздравившей его с днём рождения

Женщина обратилась за помощью только через полтора месяца.

44-летний жители Мариинска получил условное наказание за нанесение тяжких телесных повреждений своей спутнице. Он разозлился, что женщина не поздравила его с днём рождения

В ходе застолья именинник ногой нанёс возлюбленной удар в область левой голени, результатом чего стал оскольчатый перелом малоберцовой кости и винтообразный перелом большеберцовой кости со смещением.

«После того, как потерпевшая упала, подсудимый отнёс её на диван и увидел, что нога в районе голени у неё опухла, после чего он понял, что причинил перелом. Поскольку они находились в состоянии алкогольного опьянения, а у потерпевшей не было медицинского полиса, скорую помощь вызывать не стали. Подсудимый наложил на ногу потерпевшей шину и забинтовал эластичным бинтом. Оба считали, что после этого кость срастётся», - рассказали в Мариинском городском суде.

Данная травма вызвала частичную утрату трудоспособности. Однако за медицинской помощью пострадавшая обратилась спустя полтора месяца, заявление в полицию написала ещё через месяц.

«Почти полтора месяца женщина передвигалась на костылях, но потом всё же обратилась к врачу. Защищая сожителя, она рассказала, что сломала ногу во время побелки в доме. Только 1 января 2020 года после серии скандалов с избиением женщина пришла в полицию и написала заявление», - уточнили в суде.

Мужчина свою вину признал, раскаялся в содеянном и активно способствовал ходу расследования. Суд учёл этот факт, а также мнение пострадавшей, которая не настаивала на суровом обвинении. В качестве наказания мариинцу назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также с него взыскали процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, в размере 16 250 рублей.