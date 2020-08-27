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Кузбассовец чуть не поплатился жизнью за неаккуратность

27 августа 2020 в 16:25

Сожительница ударила его ножом, когда он уронил на пол столовые приборы.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Из медучреждения в полицию поступил сигнал об оказании помощи 32-летнему мужчине с колото-резаным ранением грудной клетки.

В ходе проверки выяснилось, что ранила горожанина его 30-летняя сожительницы.

«Она спровоцирована ссору после того, как мужчина опрокинул на пол лоток со столовыми приборами. В ходе перепалки женщина ударила сожителя ножом, а потом сама вызвала ему скорую», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь горожанку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривает в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.


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