В Кузбассе могут начать отопительный сезон раньше, чем обычно

А вот маски снять не разрешат.

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв в рамках прямой линии рассказазл, что отопительный сезон в этом году в регионе может начаться раньше, чем это было в прежние годы.

«Я разрешаю в этом году начать отопительный сезон ранее, чтобы просушить дома, сделать их тёплыми. Это очень важно в условиях эпидемии, очень важно защитить наших детей, чтобы не было дополнительно никаких заболеваний, связанных с отопительным сезоном», — сказал глава региона.

Губернатор дал поручение главам территорий проработать этот вопрос с жителями и принять решение, опираясь на мнение кузбассовцев.

Кроме того, Сергей Цивилев ответил на вопросы кузбассовцев об отмене масочного режима. По его словам, пока ситуация не позволяет отменить эту ограничительную меру, как и открыть кинотеатры и другие места массового скопления людей.