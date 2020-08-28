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В Кузбассе могут начать отопительный сезон раньше, чем обычно

28 августа 2020 в 09:03

А вот маски снять не разрешат.

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв в рамках прямой линии рассказазл, что отопительный сезон в этом году в регионе может начаться раньше, чем это было в прежние годы.

«Я разрешаю в этом году начать отопительный сезон ранее, чтобы просушить дома, сделать их тёплыми. Это очень важно в условиях эпидемии, очень важно защитить наших детей, чтобы не было дополнительно никаких заболеваний, связанных с отопительным сезоном», — сказал глава региона.

Губернатор дал поручение главам территорий проработать этот вопрос с жителями и принять решение, опираясь на мнение кузбассовцев.

Кроме того, Сергей Цивилев ответил на вопросы кузбассовцев об отмене масочного режима. По его словам, пока ситуация не позволяет отменить эту ограничительную меру, как и открыть кинотеатры и другие места массового скопления людей.


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